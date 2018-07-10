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Piyasa 'pozitif' bekleyişte
Piyasalar yeni kabine ile birlikte rahat bir nefes almayı bekliyor. Seçim öncesinde 4.94 seviyelerini gören dolar şu sıralar 4.50 bandında seyrediyor. Borsa ise aynı dönemde 120 binin üzerinden 92 bin puana kadar geriledi fakat kabine beklentisiyle tekrar 100 bini zorluyor
Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk Lirası, dün günün ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 1.3'lük değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olurken, onu yüzde 1 ile Polonya zlotisi ve yüzde 0.7 ile Güney Afrika randı izledi. Seçim öncesinde 4.94 bandını gören dolar/TL, seçimden sonra 4.54'e kadar düştü ve dalgalı bir seyir izleyerek 4.74'lere kadar çıktı. Seçim sonrasında bu dalgalanma yerini kabineye bıraktı. Bunun etkisiyle 4.51 seviyelerine kadar düşen kur, yeni kabine ile rahatlamayı bekliyor. Öte yandan analistler ise 4.46 seviyesinin kritik eşik, 4.61'in yükseliş habercisi olduğunu söylüyor. 4.46 bandı ise orta vadede rahatlama olarak görülüyor. Faizler de ise durum biraz farklı. Dövizde olan iyimser havanın faizlere pek yansımadı. Daha sert bir duruş sergileyen faizler, 19.87 bandında. Uzun vadede ise bu oran 17.30 sınırında. Borsa İstanbul seçim öncesinde 120 binin üzerinde seyrediyordu. Seçim döneminde ve sonrasında 92 bin puana kadar gerileyen BIST, kabine etkisiyle kaybettiğini geri toparlamaya başlayarak tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.81 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 0.24 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0.77, mevduat faizi yüzde 1.85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.21 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 0.65 oranında yatırımcısına kazandırırken külçe altın yüzde 0.36, mevduat faizi yüzde 1.45, DİBS yüzde 5.72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.84 kayba neden oldu. Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.65 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
İŞ MODELİNİ DEĞİŞTİRMELİYİZ
AMAÇ MARKALI İHRACAT
HEDEFLE DAHA KOLAY ULAŞACAĞIZ
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