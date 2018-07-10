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Piyasa 'pozitif' bekleyişte

Piyasalar yeni kabine ile birlikte rahat bir nefes almayı bekliyor. Seçim öncesinde 4.94 seviyelerini gören dolar şu sıralar 4.50 bandında seyrediyor. Borsa ise aynı dönemde 120 binin üzerinden 92 bin puana kadar geriledi fakat kabine beklentisiyle tekrar 100 bini zorluyor
10 Temmuz 2018 08:57
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Piyasa 'pozitif' bekleyişte

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteği ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan Türk Lirası, dün günün ilk yarısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha güçlü bir performans gösterdi. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 1.3'lük değer kazancıyla en fazla yükselen gelişmekte olan ülke para birimi olurken, onu yüzde 1 ile Polonya zlotisi ve yüzde 0.7 ile Güney Afrika randı izledi. Seçim öncesinde 4.94 bandını gören dolar/TL, seçimden sonra 4.54'e kadar düştü ve dalgalı bir seyir izleyerek 4.74'lere kadar çıktı. Seçim sonrasında bu dalgalanma yerini kabineye bıraktı. Bunun etkisiyle 4.51 seviyelerine kadar düşen kur, yeni kabine ile rahatlamayı bekliyor. Öte yandan analistler ise 4.46 seviyesinin kritik eşik, 4.61'in yükseliş habercisi olduğunu söylüyor. 4.46 bandı ise orta vadede rahatlama olarak görülüyor. Faizler de ise durum biraz farklı. Dövizde olan iyimser havanın faizlere pek yansımadı. Daha sert bir duruş sergileyen faizler, 19.87 bandında. Uzun vadede ise bu oran 17.30 sınırında. Borsa İstanbul seçim öncesinde 120 binin üzerinde seyrediyordu. Seçim döneminde ve sonrasında 92 bin puana kadar gerileyen BIST, kabine etkisiyle kaybettiğini geri toparlamaya başlayarak tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.81 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 0.24 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0.77, mevduat faizi yüzde 1.85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9.21 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 0.65 oranında yatırımcısına kazandırırken külçe altın yüzde 0.36, mevduat faizi yüzde 1.45, DİBS yüzde 5.72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.84 kayba neden oldu. Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.65 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

İŞ MODELİNİ DEĞİŞTİRMELİYİZ
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe: "Türkiye artık farklı bir yönetim sistemine geçti. Başarı çıtamızı daha da yukarılara taşımak için yeni bir oyun kurgulamak, iş yapma modelimizi değiştirmek zorundayız. Hazır giyim olarak ihracatta ortalama kilogram fiyatını 20'den 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10'dan 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Anadolu'nun her tarafını üretim üssü, İstanbul'u ise moda merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda teşvik ve istihdam sisteminin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Sektörümüzde çalışanların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Teşvik mekanizması, kadın istihdamını artırıcı yönde yeniden ele alınmalı."

AMAÇ MARKALI İHRACAT
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: "Günümüzde ülkelerin değeri sahip oldukları markalarla ölçülüyor. Türkiye'nin refah düzeyinin arttırmasının yolu da markalı ve katma değerli ihracattan geçiyor. BMD üyesi markaların 2017 sonu itibarıyla 110 ülkede 3 bin 150 mağazası bulunuyor. 2018'de markalarımız yurt dışında her gün ortalama iki yeni mağaza açıyorlar. Biz yurt dışında büyüdüğümüz ve markalı ihracatımızı arttırdığımız ölçüde ülkemize çok daha fazla fayda sağlayacağız. Markalarımızın önünde engel olarak duran konulara yeni ekonomi yönetimi ile beraber hızla çözüm bulacağımızı inanıyorum. Karar alma süreçlerindeki hıza paralel olarak küresel ölçekte marka çıkarma hedefimizi de çok daha çabuk yakalayacağımızı düşünüyorum."

HEDEFLE DAHA KOLAY ULAŞACAĞIZ
TGSD Başkanı Hadi Karasu: "Start alacak yeni dönemde çok daha hızlı, özel sektörün dinamizmine uyum sağlayabilecek bir siyasi otorite hedefinin gerçeğe dönüşmesini yürekten arzu ediyor ve diliyorum. İstenen dönüşümün sağlanması TGSD olarak 2023 için ortaya koyduğumuz 25 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracak. Yeni dönemde de bu iş birliği ve dayanışmanın devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Güçlü siyasal yönetimlerin oluşturacağı dinamizmle birlikte karar verme süreçlerinin çok daha hızlanacağına inanıyorum. Diğer ihtiyaçlar konusunda da yeni yönetim ile iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz."

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