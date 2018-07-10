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Ailesi ve istihbarat unsurları ikna etti, YPG'li terörist teslim oldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıldır terör örgütü PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren R.Ö. adlı kadın terörist, ailesinin ve istihbaratın devreye girmesi ile Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu
10 Temmuz 2018 09:14
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Ailesi ve istihbarat unsurları ikna etti, YPG'li terörist teslim oldu

Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 2012 yılından berı Suriye'de terör örgtü YPG içerisinde faaliyet gösteren 'Faraşin' kod adlı R.Ö., ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nin devreye girmesi ile YPG'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdi.

'Faraşin' Kod adlı teröristin ikna olmaya karar vermesinden ardından gerekli tedbirleri aldıktan sonra örgütten kaçtı.

YPG'li terörist akşam saatlerinde İstihbarat elemanlarının kontrol ve nezaretnde Cizre'de bulunan Katran Piyade karakolunun karşısındaki Suriye topraklarından tel örgülere gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD terör örgütünden kopmaların devam ettiği belirtilerek, 2012 yılında PYD terör örgütüne katılan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu 'Faraşin' kod adlı R.Ö.'nün Şırnak il Jandarma Komutanlığı istihbarat unsurlarının ikna çalışmaları sonucu bugün güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu açıklandı.

Doğan Haber Ajansı
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