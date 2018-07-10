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İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie
Rusya'da yaşayan iki aylık kedi internetin yeni yıldızı oldu. Maine Coon cinsi yavru kedi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomenleri arasında yer aldı
Rusya'da yaşayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.
İki aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
Pek çok internet kullanıcısı yaptığı yorumlarda kediyi çok sevimli bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.
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