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Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri de belirlendi, teşkilat yapısında değişiklik yapıldı
10 Temmuz 2018 09:36
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Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belirlendi.

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açacak olan Bakanlık, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlayacak, kuracak, idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yerine getirecek.

Bir mahkemenin kurulması ya da yargı çevresinin değiştirilmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) teklifte bulunabilecek Adalet Bakanlığı, kamu davasının açılmasıyla ilgili mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması için ilgili çalışma ve işlemleri yapacak.

Adli sicilin tutulması çalışmalarını da yürütecek olan Bakanlık, adalet hizmetlerine yönelik konularda yabancı ülkelerle ilgili işlemleri üstlenecek.

Adalet hizmetleriyle ilgili konularda gerekli araştırmaları, mevzuat hazırlıklarını gerçekleştirecek Bakanlık, bu konuda görüşler de bildirecek.

Hukuk sistemine uygunluğunu inceleyecek

Adalet Bakanlığı, bakanlıklarca hazırlanacak mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine uygunluğunu inceleyecek.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlemlerini düzenleyecek Bakanlık, icra ve iflas daireleri aracılığıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini de yürütecek.

Görev alanıyla ilgili olan uygulamaları takip edecek olan Bakanlık, bu konuda çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirecek.

Ayrıca Bakanlık, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenleyecek, görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapabilecek.

Adalet Bakanlığı, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilerin diğer görevleri gerçekleştirecek.

Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıkları

Taşra, merkez ve yurt dışı teşkilatından oluşan Bakanlığın hizmet birimleri arasında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğü yer aldı.

Adalet Müşavirliği ataması

Bakanlık, yurt dışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapacak.

Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca ilgili Bakan Yardımcısı tarafından verilecek.

Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıl olan Adalet Müşavirlerinin, hizmet süresi Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilecek. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilecek.

Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi

Hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanılması uygun görülen kişilere yönelik programlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek. Hakim ve savcılar, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini Hakim ve Savcı Eğitim Merkezlerinde alacak.

Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanılması uygun görülen kişilere yönelik eğitim programları da Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı personel eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Bakanlık, Adalet Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam edebilecek.

Öte yandan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere kontrolör istihdamı da yapılabilecek.

Bakanlık, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkisine sahip olacak.

Kemal Karadağ
Anadolu Ajansı
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