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Otobüse yetişmek isterken taksi çarptı

Beşiktaş Bararos Bulvarı'nda duraktaki otobüse yetişmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye taksi çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu
10 Temmuz 2018 09:38
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Otobüse yetişmek isterken taksi çarptı

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüs duraklarına gitmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Utka'ya o sırada Yusuf Aşka kullandığı 34 TEA 16 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Utka'nın yardımına çevrede bulunanlar koştu.

Yaralı Utka kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Utka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kazaya karışan taksi sürücüsü Yusuf Aşka, "Biz yeşil ışıkta ilerliyorduk. Bu arkadaşta kırmızı ışıkta duraklardaki otobüse yetişme için koşmaya başladı. Koşunca benim araca çarparak yere düştü" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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