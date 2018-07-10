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TSK'da bir üst rütbeye atamaları Erdoğan belirleyecek

TSK'da albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
10 Temmuz 2018 09:50
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TSK'da bir üst rütbeye atamaları Erdoğan belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, '1' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı. '2' numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar ise '3' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde düzenlendi.

İLK KARARNAMEDE NELER VAR?

'1' numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 'Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Ortak Hükümler' başlıklı bölümlerden oluştu. Söz konusu kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki oluşturulan kurul ve ofislerin yapısı, Bakanlıkların teşkilat yapılanmaları ve bağlı kurum ile kuruluşlara dair esaslar ve usuller belirlendi.

2 VE 3 NUMARALI KARARNAMELER

'2' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ise kararname kapsamındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usulleri düzenlendi. Bu kararnamede 17 madde ve geçici 1 madde yer aldı.

15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan '3' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.

Oldukça kapsamlı olan kararnamelerden sonuncusunun 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste de Resmi Gazete'de yer aldı.

OKTAY, ERDOĞAN'A VEKALET EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerden sonra yurtdışına yapacağı ilk ziyaretlerde kendisine vekalet edecek isim konusunda oldu. Buna göre Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Ayrıca kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI, BELEDİYELERE DEVREDİLEBİLECEK

Kararnamelerde yer alan kararlardan birisi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşlarına dair oldu. Buna göre bu kuruluşlar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE 9 YENİ KURUL

1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul oluşturulmasına ilişkin karar yer aldı. Cumhurbaşkanının başkanlık edeceği ve en az 3 üç üyeden oluşacak olan bu kurullar şöyle:

  1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,
  2. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu,
  3. Ekonomi Politikaları Kurulu,
  4. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
  5. Hukuk Politikaları Kurulu,
  6. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,
  7. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu,
  8. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu,
  9. Sosyal Politikalar Kurulu.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Kararnamelerde öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

TSK'da albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.
Memurlar.Net
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