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Aydın'da polis karakoluna ve araçlarına taşlı saldırı
Aydın'da adres soran gurbetçi ailenin çocuk kaçırmak için mahallede olduğunu ileri süren bir grup, ailenin karakolda tutulduğu iddiasıyla polis araçlarına ve karakola taşla saldırdı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde adres soran gurbetçi ailenin çocuk kaçırmak için mahallede olduğunu ileri süren bir grup, karakolda tutulduklarını iddia ettikleri ailenin kendilerine verilmemesi nedeniyle polis araçlarına ve karakola taşla saldırdı.
Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde yurt dışı plakalı bir otomobilin içinde bulunan gurbetçi bir aile, 17 yaşındaki bir çocuğa adres sordu.
Ailenin polise ihbarda bulunup bölgeden uzaklaşması üzerine bir grup vatandaş, ailenin karakolda tutulduğu iddiası üzerine karakolun önünde toplanmaya başladı.
Gurbetçi ailenin çocuk kaçırmak için mahallede olduğu iddiası kısa sürede yayılınca bazı vatandaşlar, taşlarla karakola saldırıp ailenin kendilerine teslim edilmesini istedi.
Mahalleli karakol önünden ayrılmayınca İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, bölgeye giderek vatandaşlarla bir süre konuştu. Baştuğ'un konuşmasının ardından kalabalık dağıldı.
Aydın'a getirilen gurbetçi aile ise ifadelerinin ardından şehirden ayrıldı. Karakolun ve bazı polis araçlarının camlarının kırıldığı görüldü.
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