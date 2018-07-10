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KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2018/6 tercih kılavuzumu(Karayollarına personel alımı) yayımladı.
10 Temmuz 2018 09:59
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KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların tercih işlemleri için Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Genel Bilgiler

TABLO-1 ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

TABLO-2 LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

Dilekçe
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