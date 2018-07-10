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KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, KPSS 2018/6 tercih kılavuzumu(Karayollarına personel alımı) yayımladı.
KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/6 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.
Adayların tercih işlemleri için Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TABLO-1 ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI
TABLO-2 LİSANS MEZUNLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
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