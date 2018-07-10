703 sayılı KHK ile Bakan müşavirlikleri yeniden düzenlendi

Dün yayımlanan 703 sayılı KHK ile varolan tüm müşavirlik kadroları iptal edilmişti. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir taraftan hali hazırdaki tüm Bakanlık Müşavirlerinin görevleri sona ererken, bir taraftan da Bakan Müşavirliği kadrolarına nasıl atama yapılacağı yeniden düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen düzenleme çerçevesinde;

-Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak atanacak.

-Görev süreleri bakana tabi olacak.

-Gerektiğinde bakan tarafından görevden alınabilecek.

-Bakan müşavirliğine açıktan atananların görevleri sona erdiğinde memuriyetle ilişiği kesilecek.

-Kamu görevlisi iken atananlar ise görevleri bittiğinde önceki kadrolarına geri dönecekler.

İŞTE YENİ DÜZENLEME

MADDE 172- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Bakan müşaviri

Madde 61/A- Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır.

Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erer. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.

Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur.

Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk kabul edilir.