1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, 1.601,90 puan azalarak 97.650,95 puandan açıldı
10 Temmuz 2018 10:10
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 düşüşle 97.650,95 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.601,90 puan ve yüzde 1,61 değer kaybıyla 97.650,95 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi de yüzde 1,29 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.

Dün 100.807,80 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 99.252,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.600 seviyelerinin direnç, 96.500 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 469 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü düşüşle tamamladı
10 Temmuz 2018 18:32		 Çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz 2018 17:41
Dolar ne kadar?
10 Temmuz 2018 17:16		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 Temmuz 2018 13:31
Yeni kabine açıklandıktan sonra altın fiyatları yükseldi
10 Temmuz 2018 13:28		 Yeni kabine sonrası dolar ne kadar oldu?
10 Temmuz 2018 12:32
Gram altının fiyatı güne 188,9 liradan başladı
10 Temmuz 2018 10:07		 Dolar/TL güne 4,6750 ile başladı
10 Temmuz 2018 10:05
Borsa, günü yükselişle tamamladı
09 Temmuz 2018 18:34		 Çeyrek altın ne kadar?
09 Temmuz 2018 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barzani'nin resmi davetli olarak tbmm'ye gelmesi 3
daily sabah'ın tren kazası haberi 3
kadına bayan diyen yazar 6
zehra zümrüt selçuk 4
barış atay 1
fahrettin koca 1
belediye başkanı 2
sıcağı sıcağına hissetmek 3
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 1
isveç 1
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam