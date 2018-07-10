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Yeni hiyerarşik kademeler belirlendi
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni hiyerarşik kademeler belirlendi.
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni hiyerarşik kademeler belirlendi. Dün memurlar.net'te yer alan haberde de belirtildiği üzere; Müsteşar, müsteşar yardımcısı kadroları kaldırılmıştı.
Yeni sistemde, Bakanlıkları Bakan yardımcısı, Bakan yardımcısıne bağlı Genel Müdür ve daire başkanları yönetecektir.
Diğer taraftan, bazı kurumlar Başkanlık şeklinde yürütülecek olup, bu kurumlar Bakanlıklara değil Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
İşte 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan yeni hiyerarşik kademeler
(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a) Bakanlık merkez teşkilatında:
b) Bağlı kuruluşlarda:
c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:
ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:
d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:
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