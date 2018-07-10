Kars'ta kaybolan çocuk Erzurum'da bulundu

Hacı Celal Abak ve Öznur Abak'ın 5 çocuğundan ikincisi olan İzzet Abak, sabah saatlerinde çoban olan babasına dağa kadar eşlik etmiş ama geri dönmemişti. Abak'ın müjdeli haberi Erzurum'dan geldi. 12 yaşındaki çocuk, Palandöken İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Gerçek'in dikkati sayesinde Erzurum'da bulunarak ailesine teslim edildi.

YABANCI BİRİ TARAFINDAN TRENE BİNDİRİLMİŞ

Edinilen bilgilere göre İzzet Abak dağdan dönerken köyünün yanında bulunan tren garında bir kişi çocuğu çağırıp trene aldı ve şahıs ortadan kayboldu.

Erzurum Garına gelen tren yolcu almak için dururken İzzet trenden inerek yürümeye başladı. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuk, Palandöken İlçe Ülkü Ocaklarının önünden geçerken içeriden su istedi.

Palandöken İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Gerçek, İzzet'e soru sormaya başladı. İHA'nın haberine göre, sorduğu sorulara cevap veren çocuğun kaybolduğunu anlayan Yunus Gerçek, Kars İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak durumu bildirdi. Ardından İzzet Abak'ın ailesi Erzurum'a gelerek çocuklarını teslim aldı.

Kendisini trene tanımadığı birinin bindirdiğini belirten İzzet Abak, "Dağdan dönerken birisi beni çağırdı, trene bindim adam bana yiyecek şeyler aldı.

İndikten sonra yürüdüm bir tane ağabey omzuma dokundu 'burada ne yapıyorsun? dedi ben de dedim ki eve gideceğim. Sonra buraya geldik bana su ve yemek verdiler. Biraz konuştuk sonra haberi olsun diye babamı aradılar" dedi.



FARK EDİP AİLESİNİ ARADILAR

Son dönemde çocukların kaybolmasına karşın duyarlı davrandıklarını ifade eden Palandöken İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Gerçek, "Ocaktan bir arkadaşımız dışarıda İzzet'i fark etti, içeri getirdi su verdi kendisine.

İzzet tam dışarı çıkacakken dikkatimi çekti kim diye sordum bilmiyorum dedi. Ben de çağır gelsin dedim. İçeri gelince İzzet'in tavrı biraz ilgimizi çekti biliyorsunuz ülkemizde son zamanlar cinsel istismarlar, zorlamalar ülkemizin gündeminde. Bundan dolayı duyarlı davranıyoruz. İzzet'le biraz konuşunca kaybolmuş algısı oluştu üzerimizde.

Bu konuda yetkililerle iletişime geçince kaybolduğunu anladık, babasıyla görüştük ve şimdi yolda babasına teslim edeceğiz. Bayağı bir yürümüş buraları tanımadığı için aç ve susuz perişan bir hali vardı. Arkadaşlar sağ olsun yemek falan yedirip karnını doyurdular" diye konuştu.

İzzet'in Erzurum'da bulunmasına şaşkın ve mutlu olduklarını vurgulayan Baba Hacı Celal Abak, "Dağdaydım, inekleri getirdim evde oturduktan sonra eşim İzzet'in öğle saatlerinden beri kayıp olduğunu söyledi.

İlk başta inanmadım 'köy yerinde çocuk kaybolmaz buralardadır' dedim sonra İzzet'in Erzurum'da olduğu haberi geldi, şok olduk. Eşim de çok korktu sonra buraya Erzurum'a İzzet'i almak için yola çıktık. Allah razı olsun bu insanlardan başkası olsa yapmaz.

İyi insanlara denk gelmişiz. Tren garı bizim köyümüze yakın oraya gitmiş bizim haberimiz olmadı. Nasıl buraya kadar geldi bilmiyoruz çok şaşardık ama şimdi mutluyuz" dedi.

İzzet Abak kendisini ailesine teslim eden Palandöken İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Gerçek'e teşekkür ederek vedalaştı. İzzet, ardından babasıyla birlikte Kars'ta çobanlık yaptıkları ilçeleri olan Karaurgan'a geri döndü.