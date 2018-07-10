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Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kastamonu'da silahlı saldırı sonucu yaralanan Afganistan uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu şahıs yaralandı.
Hepkebirler Mahallesi'nde esnaflık yapan Afganistanlı Taleb Shah (28), iş yerinden çıkıp evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Shah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Özgür Alantor
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