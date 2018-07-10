YouTube, Gizli Mod'u herkese açıyor

Gizli Mod etkinleştirildiğinde arama ve izleme geçmişine videoları kayıt etmemenin yanı sıra, Hesap sayfasının en altındaki Çıkış Yap düğmesi de "Gizli Mod'a Geç" olarak değişiyor. Bu sayfaya ulaşarak gizli moda geçmek için uygulamada ya da web sitesinde sağ üstteki hesap görseline (avatar) tıklamak yeterli.

Özelliği ilk kez kullandığınızda "Gizli Mod'a geçtiniz" uyarısı ekrana geliyor. Bunun dışında izleme ve arama geçmişinizin devrede olmadığını göstermek için birkaç gösterge daha bulunuyor. Google şapkasında ve avatarda gölge görülürken, uygulamanın en altında "Gizli Moddasınız" ibaresi de görülüyor.



Gizli Mod'dan çıkıldığında da oturum boyunca yapılanlar temizlenerek hesabınızın son kullanılan haline dönüyorsunuz.

Android'deki uygulamaya gelecek olan özellik 13.25.56 sürümünde karşımıza çıkacak.