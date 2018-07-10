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YouTube, Gizli Mod'u herkese açıyor
Bu yılın başında YouTube ve YouTube Music için testlerine başlanan 'Gizli Mod' mayısta başlanan A/B testinden çıkarak herkese açılıyor. Özellik devreye alındığında aranan ve izlenen videolar, izleme geçmişi ve arama geçmişinde görülmüyor
Gizli Mod etkinleştirildiğinde arama ve izleme geçmişine videoları kayıt etmemenin yanı sıra, Hesap sayfasının en altındaki Çıkış Yap düğmesi de "Gizli Mod'a Geç" olarak değişiyor. Bu sayfaya ulaşarak gizli moda geçmek için uygulamada ya da web sitesinde sağ üstteki hesap görseline (avatar) tıklamak yeterli.
Özelliği ilk kez kullandığınızda "Gizli Mod'a geçtiniz" uyarısı ekrana geliyor. Bunun dışında izleme ve arama geçmişinizin devrede olmadığını göstermek için birkaç gösterge daha bulunuyor. Google şapkasında ve avatarda gölge görülürken, uygulamanın en altında "Gizli Moddasınız" ibaresi de görülüyor.
Android'deki uygulamaya gelecek olan özellik 13.25.56 sürümünde karşımıza çıkacak.
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