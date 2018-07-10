|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bakan Gül: Yeni dönemde güven veren bir adalet tesis edeceğiz
Adalet Bakanı Gül, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu." dedi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gül,yeni döneme ilişkin, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
Bakan Gül, şöyle devam etti:
"Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak."
Bu haber 6,233 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI