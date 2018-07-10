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Bakırköy'de denizde cenin bulundu
Bakırköy'de kıyıya vuran cenin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Alınan bilgiye göre, sahilde oturan vatandaşlar, denizde cenin olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıya vuran cenini denizden çıkardı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından, cenin tabuta konularak cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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