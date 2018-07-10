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Kalkınma Ajansları Sanayi Bakanlığı'na bağlandı
Daha önce Kalkınma Bakanlığına bağlı olan Kalkınma Ajansları, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre artık Sanayi Bakanlığına bağlı olacak.
Kalkınma Ajansları Sanayi Bakanlığına bağlandı
703 sayılı KHK'nın 17/d maddesiyle, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bir çok maddesi yürürlükten kaldırılmıştı.
Yeni yayımlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387. maddesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana hizmet birimleri arasında Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü de bulunmaktadır.
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilirken ilgili birimin adı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü (BGYUGM) idi. BGYUGM görev tanımı ile Sanayi Bakanlığı bünyesinde kurulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü büyük oranda benzer
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