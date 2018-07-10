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TÜSİAD'dan yeni kabine açıklaması
TÜSİAD tarafından dün açıklanan kabineye ilişkin yapılan açıklamada; yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren programın hayata geçirilmesi istendi
Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni kabinenin açıklanmasının
ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkelerine vurgu yapan TÜSAİD, açıklamada "Başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı önemli" ifadesine yer verdi.
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