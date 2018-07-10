TÜSİAD'dan yeni kabine açıklaması

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni kabinenin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.



TÜSİAD, yeni hükümet sisteminde makro ekonomik dengeleri sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an önce hayata geçirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkelerine vurgu yapan TÜSAİD, açıklamada "Başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı önemli" ifadesine yer verdi.