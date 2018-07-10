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2050'de 10 milyar olabiliriz

Her yıl yaklaşık 84 milyon artan dünya nüfusunun, 2050'de 10 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin nüfusunun ise 93,5 milyona yükseleceği düşünülüyor
10 Temmuz 2018 12:26
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2050'de 10 milyar olabiliriz

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonunun (UNFPA), geçen yüzyıl ve halihazırda dünya nüfusunun durumu ve gelecek 50 yılda nasıl olacağı hakkındaki tahminlerinden yapılan derlemeye göre, 2 bin yıl önce dünya nüfusu 300 milyondu.

Nüfus 1600'da 600 milyona, 1804'te 1 milyara, 1900'da 1,5 milyara ve 2011'de 7 milyara ulaştı. Nüfusta en hızlı büyüme dönemi 1950'den sonra gözlendi. Halihazırda dünya nüfusu yaklaşık 7,7 milyara ulaştı.

Her yıl yaklaşık 84 milyon artan dünya nüfusunun, yüzyılın sonunda 11,2 milyara erişeceği hesaplanıyor.

Yaklaşık 12 yılda bir dünya nüfusuna bir milyar insanın eklendiği göz önünde bulundurulduğunda, halihazırdaki nüfus artış hızıyla 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

NÜFUSUN YARISINI SADECE 9 ÜLKE OLUŞTURACAK

UNFPA'ya göre, 2017-2050 arasında dünya nüfusuna 2,2 milyar kişinin eklenmesi bekleniyor. Söz konusu dönemde dünya nüfusuna Afrika kıtasından 1,3 milyar, Asya'dan 750 milyon insanın katılması öngörülüyor.

Nüfus artışında Asya'yı Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile Kuzey Amerika ve Okyanusya izleyecek.

Bu dönemde nüfusunda azalma olması beklenen tek bölge Avrupa kıtası. Tahminlere göre, 2017-2050 yıllarında 51 ülke ve bölgede nüfusun azalması bekleniyor. Söz konusu ülke ve bölgelerin çoğu Avrupa kıtasında yer alıyor.

Tahminlere göre, 2050 yılında dünya nüfusunun yarısını sadece dokuz ülke oluşturacak. Bu ülkeler Hindistan, Nijerya, Kongo, Pakistan, Etiyopya, Tanzanya, ABD, Uganda ve Endonezya olarak sıralanıyor.

BM'ye göre, en az kalkınmış 49 ülkenin nüfusu ise 1 milyardan 2050'de 2 milyara yükselecek. Verilere dayalı hesaplamalar, zengin ülkelerin nüfusunun az artış göstereceğine işaret ediyor. Hatta göç almamaları durumunda bu ülkelerin nüfusunun azalacağı bile belirtiliyor.

Tahminlere göre, 2010 ila 2050 yıllarında göç almaları halinde ABD'nin nüfusu yılda 1,1 milyon, Kanada'nın nüfusu 214 bin, İngiltere'nin nüfusu 174 bin, İspanya'nın nüfusu 170 bin, Almanya'nın nüfusu 110 bin, Fransa'nın nüfusu da 100 bin artacak.

TÜRKİYE 93,5 MİLYONU BULACAK TAHMİNİ

UNFPA'ın paylaştığı bilgilere göre, Türkiye adrese dayalı nüfus kayıt sistemine kayıtlı 80,8 milyonluk nüfusa sahip.

Doğurganlığın yenilenme seviyesinin biraz üzerinde durağanlaştığı Türkiye'de bebek ve çocuk ölümlerinin binde 15 düzeyine düştüğü, yaşam beklentisinin 75 yaş civarında olduğu, iç ve dış göç hareketlerinin yoğun yaşandığı belirtiliyor.

Yaklaşık 4,4 milyon yabancının da bu nüfusa ilave olarak Türkiye'de yaşadığı tahmin ediliyor. Buna göre, Türkiye'de yaşayan insan sayısı halihazırda 85 milyonun üzerinde. Ortalama yaşın 30 olduğu Türkiye'de nüfusun yüzde 25'i 15 yaşın altında, yüzde 8'i ise 65 yaş üstünde.

Nüfusun kentsel alanlarda ve özellikle metropollerde yoğunlaştığı Türkiye'de, 2050'ye kadar yapılan nüfus projeksiyonları, nüfusun 93,5 milyon civarına kadar artarak en kalabalık haline ulaşacağını, bu süre içerisinde yaşlı nüfusun payının artarak yüzde 28, 15 yaş altı nüfusun payının ise azalarak yüzde 16 düzeyine geleceğini gösteriyor.
Anadolu Ajansı
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