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Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk gibi üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk gibi üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.
CHP, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, bazı büyük üniversitelerin bölünmesine olanak tanıyan hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 5 Temmuz Perşembe günü yaptı.
Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.
İptali istenen hükümler
CHP, ilgili kanunun Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Süleyman Demirel üniversitelerine bağlı bazı bölümlerin bağlantısının değiştirilmesine ilişkin hükümlerinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor.
Aylin Sırıklı
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