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Yeni kabine açıklandıktan sonra altın fiyatları yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.269,00 lira oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 189,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.269,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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