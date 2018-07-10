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Sulama kanalında kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı
Serinlemek için dün girdiği merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu İbrahim Ahmet Erribi'yi (18) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Kanalın suyunun kesilmesinin ardından Erribi'nin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre ilerisinde bulundu.
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerince kanaldan çıkarılan Erribi'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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