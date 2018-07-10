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Milli Eğitim Bakanı'nın gerçek twitter hesabı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçek twitter hesabı
Dün açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmuştu.
SAHTE HESAPLAR ÇIKMAYA BAŞLADI
Kabine'nin açıklanmasıyla beraber sosyal medyada bakanlar ile ilgili sahte hesaplar oluşturulmaya başlandı. Hakkında sahte hesap açılanlardan biri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı hakkında açılan https://twitter.com/TCmilliegitm bu hesap sahtedir kendisine ait değildir.
İŞTE MEB BAKANI'NIN GERÇEK HESABI
Milli Eğitim Bakanı'nın aktif olarak kullandığı https://twitter.com/ziyaselcuk hesap budur.
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