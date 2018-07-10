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Minik Ufuk'un otopsi sonucu açıklandı

Hatay'da ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmazken kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi
10 Temmuz 2018 13:35
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Minik Ufuk'un otopsi sonucu açıklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolmasının ardından 8 gün sonra ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın yapılan otopsisinde ilk bulgulara göre kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, silah veya delici alet yaralanması izlerine rastlanmadığı bildirildi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ufuk Tatar'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili tüm detaylar ve eldeki delillerin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ufuk Tatar'ın cenazesi devletimizin tüm arama ve kurtarma timlerinin ve duyarlı vatandaşlarımızın üstün gayreti sonucu 08.07.2018 tarihinde kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafede sarp kayalıklarla kaplı ormanlık alanda yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bir kayanın dibinde bulunmuştur. Hassa Cumhuriyet Savcımız ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu Ufuk Tatar'ın cenazesi bulunduğu yerden alınıp Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilerek gerekli ilk ölü muayene ve tespit işlemelerine müteakiben daha ayrıntılı klasik otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir."

Gerekli otopsi işlemlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğünce cenaze üzerinde yapılan inceleme ve klasik otopsi sonucunda ilk bulgulara göre Ufuk Tatar'ın kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, vücudunda ateşli silah yaralanması ve kesici, delici alet yaralanması izi bulunmadığı, anal bölgede herhangi bir patolojik özellik görülmediği saptanmış fakat kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin Ufuk Tatar'dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılacak histopatolojik ve toksikolojik inceleme sonucunda yapılacağı anlaşılmış olup, konuyla ilgili soruşturma Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir."
Anadolu Ajansı
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