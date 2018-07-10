|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Zagulba Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde aracının kapısında karşıladığı Erdoğan ile kucaklaştı.
Erdoğan, mevkidaşı Aliyev eşliğinde tören kıtasını "Selam asker" diyerek selamladı.
Ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı çalındı.
Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.
Bu haber 1,080 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI