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Katı gıda ile beslenen bebekler daha iyi uyuyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, katı gıda ile beslenen bebekler diğerlerine göre daha iyi uyuyor
10 Temmuz 2018 13:53
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Katı gıda ile beslenen bebekler daha iyi uyuyor

İngiltere'de King's College ve St George's University of London tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 3 aylıktan iitibaren anne sütü ile beslenen bebeklere katı mama takviyesi de yapıldığında, sadece anne sütü alan bebeklere göre daha iyi uyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi tavsiyesi ve bilinen genel kanı her ne kadar ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme yönünde olsa da uzmanlara göre bu araştırma sonucu da gözden geçirilmeli.

Londra'da gerçekleştirilen araştırmada 3 aylık 1303 bebek iki gruba ayrılarak gözlemlendi. İlk gruptakiler, genel kanıya uyumlu bir şekilde ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslendi. İkinci gruptaikler ise 3 aylıktan itibaren anne sütünün yanında katı mama da tüketti.

Daha sonra ise ise ebeveynlere düzenli olarak anketler uygulandı. Söz konusu anketler, bebekleri 12 aylık olana kadar her ay, daha sonrasında ise 3 yaşında olana dek her 3 ayda bir tekrarlandı.

Araştırmada katı mama tüketen bebeklerin diğerlerine göre daha uzun uyuduğu, hatta geceleri daha az uyandığını ortaya çıktı.

Öyle ki katı mama verilen bebekler diğerlerine göre, her akşam 15 dakika daha erken uykuya daldı ve gecede ortalama 1,74 kere uyandı. Sadece anne sütüyle beslenen bebekler ise daha geç uykuya dalarken gecede ortalama 2 kere uyandı.

Hepsinden önemlisi ise anne sütünün yanında katı gıda ile de beslenen bebeklerin uykularında daha az ağladığı ve daha az asabi oldukları da ortaya çıktı. Öte yandan, uzmanlar iki grup arasındaki farkın bebekler 6 aylık olunca zirve yaptığının altını çizdi.
Anadolu Ajansı
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