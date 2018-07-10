Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 15 yılda ortaya konan çalışmalar, hayata geçirilen projelerle tarımda önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Yeni hükümet sistemiyle beraber, süregelen başarı grafiğinin güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün görevini devredecek olan Fakıbaba, Bakanlık çalışanlarıyla vedalaştı.

Vedalaşma programında konuşan Fakıbaba, görevi devraldığından bu yana yaklaşık bir yıldır Bakanlık çalışanlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına işaret ederek, bu dönemde 250 bin düve projesi, 300 koyun projesi, örnek köy projesi, ucuz et uygulaması gibi ülke tarımının geleceği açısından önemli projeleri başlattıklarını anımsattı.

Fakıbaba, önceden başlatılmış çalışmaları da gelişlettiklerinin altını çizerek, "Bu çalışmalarımızı, sizlerle beraber takım halinde ortaya koyduk. Bu bakımdan mesai mefhumu gözetmeden, azimle çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık uygulamalarının kaliteli, verimli ve azami faydayı ortaya çıkaracak şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Fakıbaba, Bakanlıkların birleştirilmesiyle beraber yeni dönemde su ve orman konularının tarımla buluşmasının tarımsal çalışmaların dinamizm kazanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Fakıbaba, Bakanlığın, 81 milyonu doğrudan ilgilendiren, insan beslenmesi ve gıda güvenilirliği gibi hayati konularda görev yaptığı için önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben, devraldığım bayrağı daha iyi bir noktaya taşımak için sizlerle beraber yoğun çalışmalar içerisinde oldum. Görevi devredeceğim Bekir Pakdemirli'nin bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına ve sizlerin gayretleriyle beraber çok daha başarılı bir dönem geçirileceğine yürekten inanıyorum. Son 15 yılda ortaya konan çalışmalar, hayata geçirilen projelerle tarımda ülke olarak önemli bir noktaya geldik. Yeni hükümet sistemiyle beraber, süregelen başarı grafiğinin güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyorum. Dolayısıyla ülke tarımının önünün açık olduğuna ve önümüzdeki dönemin daha büyük başarılara imza atılacağı bir dönem olacağına inanıyorum. Yeni Bakanımızın öncülüğünde sizlerin yoğun gayretleriyle bu başarıların sağlanacağına inancım tamdır. Böylelikle ekonomimiz, önümüzdeki dönemde dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır."

Programın sonunda Fakıbaba'ya personel tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.