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10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ'nün 5 mahrem subayı adliyeye gönderildi FETÖ'nün 5 mahrem subayı adliyeye gönderildi Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı '15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek' FETÖ soruşturmasında 34 asker tutuklandı Kastamonu'da FETÖ sanığı öğretmene hapis
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