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Kocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltı

Kocaeli'de, hayvan ve araç alımı için anlaştıkları vatandaşları, havaleyi ertesi gün yapacaklarını söyleyerek dolandıran çete, polisin 'Sarı Öküz' adlı operasyonuyla çökertildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 12 kişi, adliyeye sevk edildi
10 Temmuz 2018 14:34
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Kocaeli'de 1 milyon liralık 'Sarı Öküz' operasyonu: 12 gözaltı

Nisan ayında yaşlı bir kadın emniyete gelerek, "Benim sarı öküzümü aldılar, paramı ödemediler.

Beni dolandırdılar" diye şikayette bulundu. Yaşlı kadının şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yakın tarihlerde tespit edilen 'dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik' ihbarlarını mercek altına aldı.

Şüphelilerin, internetten veya çevreden bulmuş oldukları hayvanları ve araçları satın almak için kurum adına alışveriş yaptıklarını söyledikleri, satın alınacak hayvan ve araçlar için peşin fiyatına pazarlık yaptıkları, parayı banka hesaplarına havale etmek konusunda anlaştıklarını, ancak saatin geç olması veya hafta sonu olması nedeniyle ücreti ertesi gün göndereceklerini söyledikleri öğrenildi.

Dolandırdıkları kişilerden hayvan veya araçları aldıktan sonra bazılarını bir gün bile geçirmeden üçüncü kişilere sattıkları belirlenen çete üyelerinin, insanların kendilerine inanması için paravan veya batmak üzere olan şirketler adına çek ve senet verdikleri de belirlendi.

Aynı yöntemle 16 kişinin dolandırıldığını tespit eden polis, çetenin izine ulaştı. Kimlikleri belirlenen çete üyeleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile teknik takibe alındı.

Teknik takip sonrasında 'Sarı Öküz' ismi verilen operasyonla Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlar yapılarak A.Ç., M.B., A.K., K.S., Ş.K., Y.K., K.M., D.K., T.E., M.A., S.E. ve Ç.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 2 çek, 2 çek fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, 1 araç satış protokolü, 2 hayvan pasaportu, 2 kaşe, 1 senet fotokopisi, 3 bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 23 fişek bulunarak, bunlara el konuldu. Baskınlarda şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği anlaşılan 4 büyükbaş hayvan, 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavan bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, çete lideri oldukları anlaşılan K.M. ve Ç.K.'nin, çete üyelerine yapılan iş karşılığı para verdiği tespit edilirken, çetenin bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Doğan Haber Ajansı
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