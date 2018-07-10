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4 bakan vekillikten istifa etti
Bakan olan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül milletvekilliğinden istifa etti. 4 bakanın Meclis'teki isimlerini karşısına da bakanlık atamalarına ilişkin not düşüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde TBMM'de milletvekili olan Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül de yer aldı. Anayasa referandumu ile yeni sisteme geçişin ilk kabinesinde yer alan 4 isim bakan olarak atandıktan sonra Meclis üyeliğinden istifa etti.
Milletvekilliğinden istifa eden isimlerin Meclis listesindeki isimlerinin karşısına "AY'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yrd. veya bakan olarak atanma - 09.07.2018" ibaresi notu düşüldü.
Berat Albayrak - Hazine ve Maliye Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı
Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı
Abdulhamit Gül - Adalet Bakanı
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