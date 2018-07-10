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e-Devlet'e adres sorgulama özelliği geldi
E-devlet adres sorgulama özelliğini getirerek geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisini sizlere sunuyor
Yüzlerce hizmeti barındıran E-Devlet'in bünyesine yeni hizmetler eklendi.
İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri Bundan sonra E-devlet sisteminden görülebilecek.
Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti ile geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisine sahip olacaksınız.ADRES BİLGİLERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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