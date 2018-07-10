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e-Devlet'e adres sorgulama özelliği geldi

E-devlet adres sorgulama özelliğini getirerek geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisini sizlere sunuyor
10 Temmuz 2018 14:47
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e-Devlet'e adres sorgulama özelliği geldi

Yüzlerce hizmeti barındıran E-Devlet'in bünyesine yeni hizmetler eklendi.

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri Bundan sonra E-devlet sisteminden görülebilecek.

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti ile geçmişte nerede oturduğunuzun bilgisine sahip olacaksınız.

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Memurlar.Net
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