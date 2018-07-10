Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!

9 Temmuz'da yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığı kapatıldı.
KHK'de yer alan hükümlere göre, Devlet Personel Başkanlığı görevlerini yapmaya
devam edecek ama 1 yıl sonra kapatılacak. Başkanlık personeli ise Çalışma, Sosyal
Hizmetler ve Aile Bakanlığına devredilecek.
Ancak 1 yıl içinde kapatılması öngörülen Devlet Personel Başkanlığına, 10 Temmuz
2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bir çok göre verilmiştir.
Örneğin 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan bazı hükümler şu
şekildedir:
Kadro ihdası
MADDE 5 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların
kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.
(2) Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca
hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, Strateji ve Bütçe
Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.
Kadroların dağılımı
MADDE 6 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri
tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece
ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında
birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.
(2) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli
bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün
ilgili alanına kaydedilir.
Sürekli işçi kadrolan ve sözleşmeli personel pozisyonları
MADDE 8 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,
.... b) Sürekli işçi kadrolan Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı
sürekli işçi kadrolan ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı
usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir
ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.
c) Sürekli işçi kadrolarından boş olanlann açıktan atama amacıyla kullanılması,
ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü olduklan engelli ve eski hükümlü işçi atamaları
ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlanndan ayrılanlardan muvazzaf
askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç Devlet Personel Başkanlığının
görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir.
(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,...
b) Sözleşmeli personel pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı
sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda
da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca
bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.
c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanlann açıktan alım amacıyla kullanılması,
Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının
iznine tabidir.
Kadro araştırmaları
MADDE 10 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ve kapsama
dahil kuramların personel istihdamına dair konularda kadro, pozisyon ve iş analizleri
yapmaya, standartlar belirlemeye ve gerekli evrakı tetkike Strateji ve Bütçe
Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları
MADDE 11 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuram ve
kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kuram
ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı
sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim
elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve
Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine
Cumhurbaşkanınca belirlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri
uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından
izin alınması zorunludur.
(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuram ve kuruluşlar,
izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım
ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına
bildirir.
Yönetmelik ve tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13 - (1) ...
(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması ile ilgili olarak uygulamayı
yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye
ilgisine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli
ve yetkilidir.
DEĞERLENDİRME
Yukarıda sadece 1 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde
yer alan ve geçici nitelikte olmayan hükümlere yer verilmiştir.
Diğer taraftan 703 sayılı KHK ile de Başkanlığa onlarca görevler verilmiştir.
Ancak, memur hakları, memur sendikacılığı, özelleştirme personeli, KİT personeli
gibi onlarca konuda konuda görevi bulunan Devlet Personel Başkanlığı, anlaşılamayacak
bir şekilde kapatılmıştır. Diğer taraftan, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığının yeni teşkilat düzenlemesinde de Devlet Personel Başkanlığına verilen
görevleri yürütecek bir birim kurulmamıştır.
Ortaya çıkan tablo, Başkanlığın ya sehven ya da bazı bürokratların çok da geleceği
öngörmeyerek kapatıldığı izlenimini oluşturmaktadır.