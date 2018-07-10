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Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Hasan Hüseyin Göze'yi (35) takibe aldı.
Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlının Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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