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Kabine üyeleri Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar TBMM'de yemin etti
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.
Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay
Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı - Zehra Zümrüt Selçuk
Dışişleri Bakanı - Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı - Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı - Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı - Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı - Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı - Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı - Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı - Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı - Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı - Berat Albayrak
Ticaret Bakanı - Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Mustafa Varank
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