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Muğla'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Muğla'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeğe ait ceset bulundu
Muğla'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Ekşiliyurt Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde bebek cesedi olduğunu fark eden bir vatandaş durumu polise bildirdi.
Polisle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeğe ait olduğunu belirledi.
Bebeğin cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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