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Hacze giden avukata hakaret eden sanığa hapis cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir adrese haciz işlemi için giden avukata hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum edildi
10 Temmuz 2018 15:32
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Hacze giden avukata hakaret eden sanığa hapis cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir iş yerine haciz işlemi için giden avukata hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki avukat Ali Balcı ve sanık K.T'nin avukatı katıldı.

Balcı, olay tarihinde alacaklı vekili olarak haciz işlemi için gittiği iş yerinde sanığın kendisine, 2-3 kez "terbiyesiz" diye hakaret ettiğini öne sürerek, polis ve icra memurunun araya girmesinin ardından tehditler savurduğunu iddia ettiği K.T'nin cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Mehmet Gerem ise müvekkilinin öncelikle beraatini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Hakim, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay, "basit tehdit" suçundan ise 1 ay hapis cezasına çarptırdığı K.T'nin duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 1 yıl 15 güne indirdiği bu cezanın ertelenmemesine ve adli para cezasına çevrilmemesine karar verdi.

Duruşma sonunda AA muhabirine açıklama yapan Balcı, söz konusu kararın, yargıya siyaseti alet etmeye çalışan kişilere engel olma ve yargının bağımsızlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir adrese haciz işlemi için giden İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ali Balcı'yı, 14 Mart 2017'de gerçek kimliğini gizleyerek, kendisini "Bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı" olarak tanıtan K.T'nin, "İlçe başkanını aradım, şimdi geliyor. Hadi yap bakalım haciz yapabiliyorsan, göreyim seni" diye tehdit ettiği, Balcı'ya görevinden dolayı hakaretlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanık K.T. hakkında hazırladığı iddianamede, "Hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla dava açmıştı.

Anadolu Ajansı
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