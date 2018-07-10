'Tekirdağ'daki tren kazası sahası kapsamlı şekilde incelendi'

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu yakınlarında meydana gelen tren kazasında, 24 kişinin yaşamını yitirdiğini 341 vatandaşın da yaralandığını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Yiğiter, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili 6 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. 2 cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde kapsamlı inceleme yapılmıştır. Ölen vatandaşların kimlik tespit ve otopsi işlemlerine, olaydan hemen sonra 4 cumhuriyet savcısı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğünden görevlendirilen 6 adli tıp uzmanı ve yeterince yardımcı personel tarafından ara verilmeden Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Hayatını kaybeden 17 vatandaşımızın açık kimlikleri belirlenerek gerekli işlemleri müteakip cenazelerinin yakınlarına teslimi sağlanmıştır. 7 vatandaşımızın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemeleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiş, otopsi işlemi yapılarak kimlikleri tespit edilmiştir."

Salih Baran