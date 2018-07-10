Bahçeli'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, kabinede MHP'li bakan bulunmaması hakkında ise şunları söyledi:

"Prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi sırasında pazarlık ve beklenti içinde olmamıştır. Sistemin etkin ve başarılı olması için gayret göstermiştir."

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'ı eleştiren Bahçeli, "Dün akşam menkul kıymetler borsasından yetişen bir zat, Abdurrahman Yıldırım isimli zat 'Çok gizli bir pazarlık var burada' diyor ve hala kafayı buraya takmış, kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. TBMM'yi MHP'yi menkul kıymetler borsasında hissedar olan bir anonim şirkete dönüştürmesin. Kendisi alınıp satılmayı çok yakından biliyorsa, biz henüz daha öğrenemedik" diye konuştu.