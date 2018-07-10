657 sayılı Kanunun 68/B bendi neden kaldırılmadı?

657 sayılı Kanuna tabi üst dereceli kadrolara yapılacak atamalarda, Kanunun 68/B maddesinde yer alan şartlar aranmaktadır. 68/B maddesine göre 1 ve 2. dereceli kadrolar için 10 ve 12yıl hizmet şartı aranmakta, 3 ve 4. dereceli adrolar için ise 8 yıl hizmet şartı aranmaktadır.

Ancak, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 5 yıl hizmet yeterli görülmüştür. 2 Nolu Kararnamenin ekinde ise üst düzey tüm adrolar yer almaktadır.

Bu bağlamda, 2 Nolu Kararname ile hali hazırdaki 657 sayılı Kanuınun 68/B bendi arasında bir çelişki oluşmaktadır.