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657 sayılı Kanunun 68/B bendi neden kaldırılmadı?
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle üst yönetim kadrolarına atanmak için gerekli süreler 5 yıla indirilmesine rağmen, 657 sayılı Kanunun 68/B bendi kaldırılmadı
657 sayılı Kanuna tabi üst dereceli kadrolara yapılacak atamalarda, Kanunun 68/B maddesinde yer alan şartlar aranmaktadır. 68/B maddesine göre 1 ve 2. dereceli kadrolar için 10 ve 12yıl hizmet şartı aranmakta, 3 ve 4. dereceli adrolar için ise 8 yıl hizmet şartı aranmaktadır.
Ancak, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 5 yıl hizmet yeterli görülmüştür. 2 Nolu Kararnamenin ekinde ise üst düzey tüm adrolar yer almaktadır.
Bu bağlamda, 2 Nolu Kararname ile hali hazırdaki 657 sayılı Kanuınun 68/B bendi arasında bir çelişki oluşmaktadır.
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