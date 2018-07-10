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İstanbul'da tartıştığı kadını araçtan atan taksicinin cezası belli oldu
İstanbul Ümraniye'de bir kadını ayaklarından tutarak araçtan atan ve darp ettiği iddia edilen taksi şoförü 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı, kararla birlikte tahliye edildi
İstanbul Ümraniye'de tartıştığı Canan Ay'ı darp ederek hakarette bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan taksi şoförü Ş.G., "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ş.G. kararla birlikte tahliye edildi.
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