1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevini kötüye kullanan muhtara hapis

Antalya'da, Kuzeyyaka Mahallesi'nin muhtarı Ali Güçlü, esnaftan 9 bin TL istediği gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak" suçundan 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Kararı temyiz edeceğini söyleyen Muhtar Güçlü, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü
10 Temmuz 2018 16:18
Yazdır
Görevini kötüye kullanan muhtara hapis

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nin muhtarı Ali Güçlü hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla açılan dava, Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugün yapılan ikinci duruşmada ifade veren şikayetçi İsmail Garip, 2016 yılında rögar betonları imalatı yapmak için oğlu Rüstem Garip adına Kepez Belediyesi'nden yer kiraladığını, haklarında sık sık şikayette bulunulduğunu öğrenince Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay ile görüştüğünü söyledi. Başkan yardımcısının, şikayetin Ali Güçlü tarafından yapıldığını söylemesi üzerine muhtarın yanına gittiğini anlatan Garip, şunları söyledi:

"Muhtara beni rahatsız etmemesi yönünde yalvardım. Muhtar da benden 9 bin TL istedi. Aksi takdirde imza toplayıp, beni barındırmayacağını söyledi. Birkaç gün sonra muhtar yanıma geldi. Yanımda arkadaşım da vardı. Elini beline koyarak, 9 bin TL vermemem halinde beni burada barındırmayacağını tekrarladı. Ben de kendisine burayı belediyeden kiraladığımı, bu nedenle para veremeyeceğimi söyledim. O da bana 'Belediye benden habersiz burayı kiraya veremez' dedi ve ayrıldı. Hatta Kepez Belediyesi'nde çalışan ve muhtarın yakını olan bir zabıta memuru işyerime gelerek ceza kesti. Ben de makbuzu belediyeye götürdüm. Oradaki yetkililer iş yerimin yasal olduğunu ve ceza kesilemeyeceğini söyleyerek makbuzu yırttı. Olayı öğrenen 2 arkadaşım beni düşünerek, muhtara benden habersiz 800 TL vermiş. Sanıktan şikayetçiyim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen muhtar Ali Güçlü ise "Müştekinin kullandığı yer ilkokulun giriş kapısının önüdür. Söz konusu yer belediye kayıtlarında yeşil alan olarak gözüküyor. Vatandaşlar bu yerin park yapılmasını istiyordu. Ben de onların talebini belediyeye ilettim. Rüstem Garip bu yeri belediyeden kiralamış. Ağır tonajlı kamyonlar girip çıktığı için vatandaşlar rahatsız oluyordu. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay ile konuyu görüştüm. Bana muhtarın bir yıllık sözleşmesi olduğunu ve bitince çıkaracaklarını söyledi. Ben kimseden para istemedim. Bana kumpas kuruldu. Bana iftira atılıyor" diye konuştu.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

İsmail Garip'in mahkemede dinlenmesini istediği tanıklar ise para isteme ve verme olayına tanıklık ettiklerini belirtti. Ali Güçlü'nün avukatı Uğur Rençberoğlu, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, "Ortada tamamen bir kurgu var. Ezbere dayalıdır. Kabul etmiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Ali Güçlü'ye 'görevi kötüye kullanmak'tan 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın duruşmadaki hal ve tavırlarından dolayı takdir indiriminde bulunarak, cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığın suçtan pişmanlık duymaması ve bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşmamasından dolayı hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Avukat Uğur Rençberoğlu, davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 1,883 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan hakarete 15 bin lira tazminat
10 Temmuz 2018 18:10		 İstanbul'da tartıştığı kadını araçtan atan taksicinin cezası belli oldu
10 Temmuz 2018 16:04
Hacze giden avukata hakaret eden sanığa hapis cezası
10 Temmuz 2018 15:32		 İsrail mahkemesi Ebru Özkan için kararını verdi
09 Temmuz 2018 23:30
Fırat Çakıroğlu'nun katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis
09 Temmuz 2018 16:50		 Doktora, 'Eşek gibi bakacaksın' diyen sanığa 6580 TL ceza
09 Temmuz 2018 10:51
Hakim rahatsızlandı, Soma davası ertelendi
09 Temmuz 2018 09:58		 'Annem sandım' dedi, cezasında indirim yapıldı!
07 Temmuz 2018 18:05
Sahil güvenlik teknesinin alabora olması davasında karar
06 Temmuz 2018 14:17		 Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
05 Temmuz 2018 17:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali koç 1
pepee 1
kadına bayan diyen yazar 6
chp'nin erdoğan yemin ederken ayağa kalkmaması 2
bakkal 1
inceldiği yerden kopsun 2
50 yaş hayali 3
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 1
avokado 4
zehra zümrüt selçuk 4
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam