1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CTE, müdürlerin nakil sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, müdürlerin nakil sonuçlarını açıkladı.
10 Temmuz 2018 16:20
Yazdır
CTE, müdürlerin nakil sonuçlarını açıkladı

T.C. Adalet Bakanlığı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

2018 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya re'sen değerlendirilen personele dair liste Ek-1 ve Ek-2'dedir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ek-1 Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürlerin Tayin Sonuçları

Ek-2 Denetimli Serbestlik Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılarının Tayin Sonuçları

Memurlar.Net
Bu haber 5,150 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yoğun bakım sorumluları ayda bir kez toplanacak
10 Temmuz 2018 16:55		 İstanbullulara 15 Temmuz müjdesi
10 Temmuz 2018 15:59
Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu
10 Temmuz 2018 14:55		 e-Devlet'e adres sorgulama özelliği geldi
10 Temmuz 2018 14:47
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
10 Temmuz 2018 14:21		 Sürücüsüz metronun ikinci etabı açılıyor
10 Temmuz 2018 10:23
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
10 Temmuz 2018 09:00		 TODAİE yüksek lisans sınavını kazananlar ne olacak?
10 Temmuz 2018 09:00
70 bin taşeronda kadro maratonu
10 Temmuz 2018 08:15		 Kıdem tazminatına 432 lira zam
10 Temmuz 2018 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi
Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi
ETS, Medipol, Maya Okulları ve BİM'in sahipleri Bakan oldu
Rektör olabilmek için 3 yıl profesör olarak çalışma şartı kaldırıldı
KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Kurumlararası geçici görevlendirme usullüleri yeniden düzenlendi
Kıdem tazminatına 432 lira zam
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
MEB Teşkilat Kanunu büyük oranda yürürlükten kaldırıldı
Devlet Personel Başkanlığı'nın neden kapatıldığı belli değil!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dekalog 2
Çaykur rizespor 2
rektörlük için profesör olma şartının kaldırılması 2
dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 3
sonu s ile biten sınavlara tekrar sınav denilmesi 2
berke özer 1
Brandon sanderson 2
Fenerbahçe 1
henry onyekuru 4
cirit atmak 2
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 222 personel alacak
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü 662 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı-İlan iptal edildi
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam