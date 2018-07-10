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CTE, müdürlerin nakil sonuçlarını açıkladı
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, müdürlerin nakil sonuçlarını açıkladı.
T.C. Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden
2018 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya re'sen değerlendirilen personele dair liste Ek-1 ve Ek-2'dedir.
Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.
Ataması yapılan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
Ek-1 Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürlerin Tayin Sonuçları
Ek-2 Denetimli Serbestlik Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılarının Tayin Sonuçları
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