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TSK'dan Münbiç'te 12. devriyesini yaptı

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 12. koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı
10 Temmuz 2018 16:41
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TSK'dan Münbiç'te 12. devriyesini yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 12. devriye görevini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 12. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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