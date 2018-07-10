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Memurlar.net sitesi dün 2 milyon ziyaretçiye ulaştı
Memurlar.net internet sitesi 703 sayılı KHK ve kabinenin açıklandığı dün 2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı
Dün, kamu yönetimi açısından tarihi bir gündü.
703 sayılı KHK yayımlandı ve bir çok teşkilat kanunu yürürlükten kaldırıldı.
Akşam saatlerinde ise kabine açıklandı.
Memurlar.net olarak, gün boyunca, 703 sayılı KHK'da yer alan düzenlemeleri haberleştirmeye çalıştık. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle getirilen düzenlemeleri yorumlamaya çalışıyoruz.
Google Analitik verilerine göre memurlar.net dün 2 milyon 23 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Toplamda ise 8,5 milyon sayfa gösterildi.
İlgi gösteren, 0 532 540 0 590 nolu memurlar.net Whatsapp hattı üzerinden bilgi birikimiyle katkı sunan tüm ziyaretçilerimize, teşekkür ediyoruz.
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