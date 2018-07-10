Yoğun bakım sorumluları ayda bir kez toplanacak

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Bilindiği üzere yoğun bakımlar bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına göre kesintisiz sağlandığı özellikli birimlerdir.

Kamu sağlık tesislerimizde yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

1- Yoğun bakım hizmet süreçlerinin takibi sağlık tesisi yönetimleri ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin işleyiş süreçlerinin takip edilmesi, yaşanan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi için;

a- Sağlık tesisi bünyesinde yönetim ve sağlık tesisinde bulunan yoğun bakımların

sorumlularının katılımı ile ayda bir kez,

b- İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından ilde bulunan sağlık tesisleri yoğun bakım sorumluları ile yılda en az dört kez,

c- İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, çevre iller ve aynı ildeki sağlık tesisleri arasında yoğun bakımlara yapılan sevk sayıları ve sevk nedenlerinin analiz edildiği değerlendirme toplantıları yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

d- Bu toplantılarda yapılan değerlendirmelere göre, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından, ihtiyaç duyulduğunda bağlı sağlık tesislerine yılda iki kez program dahilinde yapılan denetimler dışında, İl sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak uzman ekiplerce habersiz denetimler de gerçekleştirilmelidir.

2- Sağlık tesisi yöneticileri tarafından, sağlık tesisinde bulunan II. ve III. seviye yoğun bakımların istatistiki verileri yoğun bakım yatak sayısı, hemşire sayısı, yatan hasta sayısı, yatak doluluk oranı, yatak devir hızı, acil servisden, diğer merkezlerden ve dış merkezden yapılan hasta kabul sayıları, taburcu edilme şekli, invaziv ve non-invaziv ventilatör tedavisi uygulanan hasta sayıları, taburculuk sonrası 48 saat içinde yeniden yatan hasta sayısı ve benzeri istatistiki veriler ile konsültasyon gerçekleşme süreleri takip edilmelidir.

3- Sağlık tesisi yönetimi tarafından yoğun bakımlarda endikasyon dışı yatışları ve uzun süre yatış nedenlerini tespit etmek amacıyla, III. seviye yoğun bakımlarda hastaların ortalama yatış süreleri ile en uzun ve en kısa yatış sürelerinin takibi yapılmalıdır.

4- Ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı bulunan ve mevcut yoğun bakım yataklarında 24-48 saat süre ile takip edilmesi gereken hasta sayısı fazla olan; bu nedenle yoğun bakım yatağı sıkıntısı ve ameliyat iptallerinin yaşandığı sağlık tesislerinde yönetim tarafından ameliyat sonrası ara bakım üniteleri oluşturulmalıdır.

5- Yoğun bakım yataklarının etkin kullanılabilmesi, yoğun bakım yatak ihtiyacının karşılanabilmesi için yoğun bakımda tedavi gören hastaların en uygun zamanda servise çıkarılması, uzun süreli yatışa bağlı komplikasyonları önlemede ve tedavi maliyetlerinin azaltılmasında öneme sahiptir. Bu kapsamda, A ve B rolündeki sağlık tesislerinde yoğun bakımlardan servise devredilecek hasta varlığında, ilgili servise polikliniklerden başka hastanın yatırılmasını engelleyen, yoğun bakım hastaları için "Öncelikli Yatış Sistemi" Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS)'nde oluşturulmalıdır.

6- Yoğun bakım tedavisi sırasında hastada oluşabilecek komplikasyonları önlemek, tedaviye yardımcı olmak ve hastanın yoğun bakım kalış süresini kısaltmak için özellikle III. seviye yoğun bakımlarda hastaların tedavi sürecine fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinin aktif katılımı sağlanmalı; ihtiyacı bulunan hastaların yoğun bakım takibi sırasında ve sonrasındaki süreçlerde tedavi planlaması bu klinik ile birlikte yapılmalıdır.

7- Yoğun bakımlarda yatan veya taburculuğu planlanan hastalar için ihtiyaç duyulduğunda "Sosyal Hizmet Birimi Konsültasyon Formu" kullanılarak sosyal çalışmacıdan destek alınmalıdır.

8- Yoğun bakım hastalarında gerekli ve uygun tedbirler alındığında önlenebilen bası yaraları, önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Bu nedenle sağlık tesisi tarafından tüm yoğun bakımlarda bası yaraları ile ilgili "yoğun bakım takibi sırasında yeni gelişen bası yaraları ile yoğun bakıma yatırılması sırasında mevcut olan bası yaralarının sayı, evre, ebat ve lokalizasyonlarının" takibi yapılmalıdır.

9- Yoğun bakım tedavi sürecinde hastanın klinik seyri, hastanın durumundaki değişikliklerin ve uygulanan tedavilerin nöbet devirleri sırasında aktarılması hususu, takip ve tedavilerin sürekliliği ve hasta güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle yoğun bakımlarda vardiya/nöbet devirlerinin hekimler ve diğer sağlık çalışanları tarafından "nöbet/vardiya hasta devir tarihi, saati, devreden ve devralan adı soyadı/kaşesi ve imzası" her bir hastanın yoğun bakım hasta gözlem/takip formunda kayıt altına alınmalıdır.

10- Sağlık tesisi yönetimi tarafından yoğun bakımlarda çalışan personelin eğitim durumları (Yoğun Bakım Hemşireliği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı) takip edilmeli ve eğitim almaları sağlanmalıdır.

Yoğun bakım hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla, İl Sağlık Müdürlükleri ve sağlık tesisi yönetimleri tarafından yukarıda belirtilen konularla ilgili gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması ve uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Murat ALPER Bakan A.

Genel Müdür