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Gaziantep'de FETÖ'nün mahrem sorumlusuna hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polis memurlarından sorumlu olduğu belirlenen eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. ile avukatı katıldı.
Sanık A.Ç, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, hakkında daha önce örgüt sorumlusu olduğu yönünde verilen beyanların iftira olduğunu savundu.
Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın ByLock ya da Eagle programlarını kullanıp kullanmadığını sorduğu A.Ç, programları yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ByLock ile Eagle programlarını yüklediğini, emniyet mahrem yapılanmasında polis memurlarından sorumlu olduğunu, "Emin" kod adını kullandığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, himmet topladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği A.Ç'nin, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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