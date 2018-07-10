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15 Temmuz darbe girişimine 'kuş dili' ile protesto

Islıkla iletişim kurmayı sağlayan kuş dili için Giresun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimi de kuş dili ile protesto edildi
10 Temmuz 2018 17:21
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15 Temmuz darbe girişimine 'kuş dili' ile protesto

Vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan kuş dili için Giresun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimi de kuş dili ile protesto edildi. Katılımcılar, kuş dili ile "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, kuş dilinin yöre için çok önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi.

Asırlardır var olan kuş dilinin günümüzde artık hayatın parçası olmaktan çıktığına dikkati çeken Ermiş, festivallerde ve tanıtım amacıyla gösterilerde kullanılan kuş dilini sürdürmenin kolay bir iş olmadığını aktardı.

Ermiş, bununla ilgili çalışmalar yapan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği ve Kuşköy halkının çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kuş dili sadece Türkiye'nin değil, insanlığın bir mirası. Bunun yok olmasına izin vermediler. Evlerin mesafesi birbirine uzak olduğu ve engebeli bir araziye sahip olduğu için oradaki yöre halkı kuş dilini kullanmışlar. Günümüzde hayvancılığın azalması, cep telefonlarının çıkmasıyla ihtiyaç olmaktan çıkmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Orada yaşayan yöre halkı pes etmemişler, bunu yaşatmak için dernek kurmuşlar ve tanıtımını yapmışlar."

Dernek Başkanı Şeref Köçek de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan kuş dilini 2009 yılından bu yana köy halkı ve dernek olarak yaşatmak için çalıştıklarını belirtti.

Kuş dilinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her sene etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Köçek, bölgenin önemli bir kültürel değeri olan kuş dilini turizme de kazandırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Kamil Yılmaz
Anadolu Ajansı
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