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Bakan Albayrak'tan piyasaya ilk mesaj

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, "Bütçe ve mali disiplini daha da iyi bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi. Görevlerin gelip geçici olduğunu söyleyen Albayrak, "Bugün bir makam, yarın başka bir makam" ifadesini kullandı
10 Temmuz 2018 17:26
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Bakan Albayrak'tan piyasaya ilk mesaj

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Berat Albayrak, görevi eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan devraldı.


Albayrak, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi.

Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Bütçe ve mali disiplin hususundaki duruşu bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik ve aktif bir şekilde gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Görevlerin gelip geçici olduğunu belirten Albayrak, "Bugün bir makam yarın başka bir makam" dedi.


Naci Ağbal görevini Berat Albayrak'a devretti
Memurlar.Net
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