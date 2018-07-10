Bakan Albayrak'tan piyasaya ilk mesaj

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Berat Albayrak, görevi eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan devraldı.



Albayrak, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi.

Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Bütçe ve mali disiplin hususundaki duruşu bundan sonra aynı şekilde değil, daha da iyi bir şekilde devam etmesi için çok dinamik ve aktif bir şekilde gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Görevlerin gelip geçici olduğunu belirten Albayrak, "Bugün bir makam yarın başka bir makam" dedi.