ÖSYM'den yeni Sayıştay eleme sınavı için açıklama

26 Mayıs'ta yapılması planlanan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı, ÖSYM'nin sistem arızası nedeniyle iptal edilmişti. ÖSYM, yeni sınav için tarihin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

YENİ SINAV TYARİHİ NETLEŞTİ

ÖSYM, 26 Mayıs'ta iptal edilen sınavın yerine 12 Ağustos'ta sınav yapılacağını açıkladı.

İŞTE ÖSYM'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının Uygulanması

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu doğrultuda;

26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan sınavın tüm soruları ve cevap anahtarları, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün süreyle bu sınava başvuran adaylara açılmıştır.

Sınava, Ankara Esenboğa e-sınav merkezine atanan adaylar alınacaktır. Bu adaylar ile birlikte Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine (İstanbul, İzmir, Ankara-Çetin Emeç e-sınav merkezleri) atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava katılmak isteyenler de bu sınava girebileceklerdir. Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava girenlerin 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınav sonuçları değerlendirmeye alınacak, önceki sınavı geçersiz sayılacaktır.

Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine (İstanbul, İzmir, Ankara-Çetin Emeç e-sınav merkezleri) atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava girmek isteyenler, bu sınava katılma taleplerini ve sınav merkezi tercihlerini 12-18 Temmuz 2018 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecektir.

Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.

Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon il merkezlerinde basılı ortamda yapılacaktır.Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, 12-18 Temmuz 2018 tarihlerinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminden yapacaklardır.

Eleme sınavı sonuçları, 28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır.

Eleme Sınavında başarılı olan adaylar için yapılacak Yazılı Sınav, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylar, Sınav Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara önemle duyurulur.

SINAV KILAVUZU