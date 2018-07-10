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Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakat sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı, yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakat sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakat sonuçlarını açıkladı.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu (2018) kapsamında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Temsil Yeteneği Mülakatı sonuçları
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